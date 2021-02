Ein Drittel aller Unternehmen hat im Januar Kurzarbeit beantragt

Nachrichtenarchiv - 18.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der aktuelle Corona-Lockdown hat in rund einem Drittel der Unternehmen in Deutschland zu Kurzarbeit geführt. Nach einem Bericht der Augsburger Allgemeinen" beantragten im Januar 31 Prozent der Betriebe die staatlichen Lohnzuschüsse für Kurzarbeit. Das habe eine Umfrage des Münchner ifo-Instituts ergeben. Im Dezember seien es noch 28 Prozent gewesen. Dabei gibt es dem Bericht zufolge große Unterschiede zwischen den Branchen: so beschäftigten 90 Peozent der Reisebüros und Reisevermittler ihre Beschäftigten in Kurzarbeit; in der Gastronomie waren 86 Prozent. Im Einzelhandel und der Automobilindustrie war es die jeweils Hälft. Anwälte, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer nahmen gar keine derartige staatliche Hilfe in Anspruch.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.02.2021 01:00 Uhr