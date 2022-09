Ein Deutscher im Zusammenhang mit Protesten im Iran festgenommen

Nachrichtenarchiv - 30.09.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Im Zusammenhang mit den Protesten im Iran haben die dortigen Behörden nach eigenen Angaben einen Deutschen festgenommen. Außerdem seien acht weitere ausländische Staatsbürger in Gewahrsam, so das iranische Geheimdienstministerium. Sie seien vor Ort festgenommen worden oder seien in die Unruhen verwickelt, hieß es. Vom Auswärtigen Amt gibt es bisher keine Stellungnahme dazu. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warf der iranischen Führung eine systematische Eskalation der Gewalt vor. 52 Menschen seien bisher von den Sicherheitskräften getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2022 20:00 Uhr