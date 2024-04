Eigentümerverband will gegen verlängerte Mietpreisbremse klagen

München: Der Eigentümerverband Haus & Grund will sich vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen wehren, dass die Mietpreisbremse verlängert wird. Verbandspräsident Warnecke kündigte in der Bild-Zeitung eine entsprechende Klage an. Die Ampel-Koalition hatte sich gestern darauf verständigt, dass in angespannten Wohnungsmärkten die Mieten länger gedeckelt werden können - nun bis zum Jahr 2029. Warnecke kritisierte, die Mietpreisbremse habe die Wohnungsnot in Deutschland massiv verschärft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2024 03:00 Uhr