Eierpreise bleiben stabil

Trotz des Eiermangels in den USA rechnet der Bundesverband Ei nicht mit steigenden Preisen bei uns: Im BR-Interview erklärte der Verband, ein Export in die USA sei ohnehin nicht sinnvoll. Dort fehlten täglich 54 Millionen Stück. In Deutschland betrage die Produktion aber nur 45 Millionen. Grund für den Mangel und den starken Preisanstieg in den USA ist die Vogelgrippe. Ein Ei kostet dort etwa 60 Euro-Cent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2025 10:15 Uhr