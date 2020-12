Eidinger wird der neue Salzburger "Jedermann"

Söder ruft Kabinett zu Sondersitzung zusammen

München: Die bayerische Landesregierung will offenbar die bestehenden Corona-Auflagen weiter verschärfen. Ministerpräsident Söder hat für morgen eine Sondersitzung seines Kabinetts einberufen. Wie der "Münchner Merkur" berichtet, plant Söder unter anderem Wechsel- oder Hybridunterricht an den Schulen in den höheren Klassen bereits ab kommender Woche und strengere Kontaktregeln an Silvester. Auch eine nächtliche Ausgangssperre nach dem Vorbild Baden-Württembergs ist im Gespräch: Dort soll in Hotspots eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr morgens gelten. Söder hatte in den vergangenen Tagen immer wieder eine mögliche Verschärfung von Maßnahmen erwogen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 12:00 Uhr