Ehrenpräsident der Rabbinerkonferenz Henry G. Brandt ist gestorben

08.02.2022 12:00 Uhr

Zürich: Rabbiner Henry G. Brandt ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren in Zürich. Das haben der Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz, Nachama, und der Berliner Rabbiner Sievers bestätigt. Brandt galt als bedeutende Stimme im jüdisch-christlichen Dialog. Der gebürtige Münchner flüchtete nach den November-Pogromen von 1938 mit seiner Familie aus Deutschland. Erst in den 80er Jahren kehrte er zurück. Unter anderem war er Rabbiner in Augsburg. 2005 wurde er Gründungsvorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz; seit seinem Rückzug 2019 war er deren Ehrenvorsitzender. // STOPP Zudem war Brandt unter anderem Ehrenpräsident des Koordinierungsrates für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Regelmäßig traf er sich mit Bischöfen der christlichen Kirchen und Vetretern von Laienorganisationen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2022 12:00 Uhr