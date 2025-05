Ehrenpalme für US-Schauspieler Denzel Washington

US-Schauspieler Denzel Washington ist beim Filmfestival in Cannes mit der Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet worden: Der 70-Jährige ist unter anderem bekannt durch Filme wie "Training Day", "The Equalizier" oder zuletzt "Gladiator 2". In der vergangenen Woche hatte zum Festivalauftakt bereits Robert De Niro eine Ehrenpalme erhalten. De Niros Auszeichnung war - anders als die Washingtons - jedoch vorab angekündigt worden.

