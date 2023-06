Kurzmeldung ein/ausklappen Ehrenamtskongress in Nürnberg gibt Impulse für Freiwilligen-Engagement

Nürnberg: Bayerns Sozialministerin Scharf hat beim Bayerischen Ehrenamtskongress die Bedeutung der freiwilligen Arbeit unterstrichen. Beim Ehrenamt spüre man den Herzschlag unseres Sozialstaats, sagte die Ministerin. Mehr als 600 Menschen nahmen an der Veranstaltung teil, in mehr als 40 Workshops und Fachvorträgen gab es Gelegenheit, sich zu vernetzen und auszutauschen. Besonders die Nachwuchsfrage wurde intensiv diskutiert. So macht der demographische Wandel etwa den Freiweilligen Feuerwehren zu schaffen. Aktuell engagieren sich laut der Sozialministerin mehr als 40 Prozent der Menschen in Bayern ehrenamtlich. Ohne sie, so Scharf, wäre Bayern nicht das was es heute ist.

