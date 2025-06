Ehemaliges Gebäude der Staatsoperette Dresden ist abgebrannt

Dresden: Das frühere Gebäude der Staatsoperette Dresden im Stadtteil Leuben ist in der Nacht vollständig ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, kann sowohl das Haupthaus, als auch der ehemalige Zuschauerraum wegen Einsturzgefahr nicht mehr betreten werden. Der hintere Teil des Gebäudes sei eingestürzt. Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Es war in der Nacht ausgebrochen, die Ursache ist noch unklar. Die Staatsoperette in Leuben war 1947 unter dem Namen "Apollo-Theater" in einem ehemaligen Gasthof in Betrieb genommen worden. 2016 war der Standort auf das Gelände des ehemaligen Kraftwerks Mitte verlegt worden. Das Areal in Leuben stand seither leer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 13:00 Uhr