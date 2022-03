Ehemaliges AKW Tschernobyl ist ohne Strom

Ukrainische Truppen bremsen offenbar russische Offensive

Kiew: Nach Angaben der ukrainischen Armee wehren die eigenen Streitkräfte aktuell die Offensiven der russischen Truppen ab und halten diese zurück. Das teilte der Generalstab der ukrainischen Armee in der Nacht auf Facebook mit. In manchen Einsatzgebieten hätten die russischen Einheiten ihre Kampfkraft verloren. - Russische Truppen arbeiteten weiter daran, Kiew zu umzingeln, hieß es weiter. - In der Hafenstadt Mariupol wurde gestern ein Kinderkrankenhaus bombardiert. Die Rede ist von 17 Verletzten. Der Bürgermeister sagte, seit Beginn des Einmarsches seien in Mariupol rund 1.200 Zivilisten getötet worden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.03.2022 02:00 Uhr