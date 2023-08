Ehemaliger US-Präsident Trump plädiert bei Gerichtsanhörung auf nicht schuldig

Kurzmeldung ein/ausklappen Mitmachaktion „Insektensommer“ geht in die zweite Runde

Hilpoltstein: Die Mitmachaktion „Insektensommer“ geht heute in die zweite Runde: Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern und der Nabu rufen dazu auf, ab heute bis zum 13. August eine Stunde lang Insekten zu zählen – sei es unterwegs, am Badesee oder im heimischen Garten. Teilnehmer können ihre Beobachtungen online oder per App melden. Bei der ersten Zählrunde im Juni waren deutlich mehr Europäische Hornissen gemeldet worden, als in den Vorjahren, dafür weniger Schmetterlinge. In Deutschland gibt es etwa 34.000 Insektenarten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2023 07:00 Uhr