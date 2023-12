Ehemaliger US-Botschafter Kornblum ist tot

Washigton: Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren im US-Bundesstaat Tennessee. Kornblum war von 1997 bis 2001 amerikanischer Botschafter, zunächst in Bonn, dann in Berlin. Die American Academy in Berlin würdigte Kornblum als einen Diplomaten, der sich unerschütterlich für die Förderung der transatlantischen Beziehungen engagiert habe. Er hatte sich auch als Unterhändler und US-Beauftragter im Jugoslawien-Konflikt einen Namen gemacht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2023 06:15 Uhr