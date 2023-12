Ehemaliger US-Botschafter John Kornblum ist tot

Nashville: Der frühere US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren im US-Bundesstaat Tennessee. Kornblum machte eine steile Karriere im diplomatischen Dienst, 1997 ernannte Präsident Clinton ihn zum US-Botschafter in Deutschland. Zuvor hatte sich Kornblum bereits einen Namen als Unterhändler im Jugoslawien-Konflikt gemacht. Nach seiner Demission 2001 blieb der streitbare Diplomat Berlin treu und wechselte in die Wirtschaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 21:15 Uhr