Ehemaliger Popstar R. Kelly erneut schuldig gesprochen

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Chicago: Dem ehemaligen Popstar R. Kelly drohen weitere Jahre Gefängnis. Ein Gericht in Chicago sieht es als erwiesen an, dass Kelly Minderjährige verführt und Kinderpornografie hergestellt hat. Er wurde in sechs von 13 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das Strafmaß wird später verkündet. Kelly war erst im Juni in einem anderen Verfahren in New York wegen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Musiker war 1996 mit dem Hit "I believe I Can Fly" zum Star geworden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2022 03:00 Uhr