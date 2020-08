Ehemaliger König Juan Carlos verlässt Spanien

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Der frühere spanische König Juan Carlos verlässt Spanien und wird nach eigenen Angaben künftig in einem anderen Land leben. Die königliche Familie veröffentlichte einen Brief von Juan Carlos an seinen Sohn, König Felipe, in dem er seine Entscheidung mitteilt. Wo genau Juan Carlos leben wird, ist nicht bekannt. König Felipe respektiere die Entscheidung, heißt es. Hintergrund dürften Berichte rund um einen Finanzskandal sein, in den Juan Carlos verwickelt sein soll. Jahrzehntelang soll er als spanischer König seine Privilegien ausgenutzt haben, um sich zu bereichern. Es geht um Bestechung und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Der Anwalt des ehemaligen Königs stellte jedoch klar, dass Juan Carlos nicht vor der Justiz flüchten wolle.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.08.2020 19:15 Uhr