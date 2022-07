Ehemaliger japanischer Premierminister Abe in Tokio beigesetzt

Etwa 811 Millionen Menschen leiden weltweit Hunger

Berlin: Als Folge von Klimaveränderungen, Entwicklungsdefiziten oder bewaffneter Konflikten leiden weltweit etwa 811 Millionen Menschen Hunger. In ihrem Jahresbericht schreibt die Welthungerhilfe, zwar habe es jahrelang Verbesserungen in der Hungerbekämpfung gegeben, seit 2014 kehre sich der Trend aber wegen mehrerer Krisen um. Der russische Krieg gegen die Ukraine verschärfe die ohnehin dramatische Ernährungslage. Besonders schlimm sei die Lage derzeit im Jemen, in Afghanistan und im Südsudan, heißt es in dem Bericht, aber auch in Madagaskar und in den Ländern Ostafrikas, wo massive Dürren die verheerenden Auswirkungen der Klimakrise zeigten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2022 11:00 Uhr