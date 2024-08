Ehemaliger Fußball-Manager Willi Lemke ist tot

Bremen: Willi Lemke ist tot. Der langjährige Manager von Werder Bremen starb im Alter von 77 Jahren. Zusammen mit Trainer Otto Rehagel prägte Lemke in den 80er und 90er Jahren eine Ära, in der Bremen die größten Erfolge der Vereinsgeschichte feiern konnte. Lemke war anschließend Senator für Bildung und Wissenschaft sowie Inneres und Sport in Bremen und UN-Sonderberater für Sport.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2024 19:45 Uhr