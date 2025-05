Ehemaliger Formel-1-Pilot Jochen Mass ist gestorben

Cannes: Der ehemalige Formel-1-Pilot Jochen Mass ist mit 78 Jahren gestorben. Wie seine Familie mitteilte, erlag der Oberbayer aus Dorfen in seiner Wahlheimat Cannes den Folgen eines Schlaganfalls. Mass gewann 1975 im McLaren den Großen Preis von Spanien - überschattet wurde sein einziger Formel-1-Sieg allerdings von einem Unfall mit mehreren Toten. Insgesamt fuhr er mehr als 100 Rennen in der Königsklasse. - Derweil hat McLaren-Pilot Oscar Piastri den Großen Preis von Miami gewonnen und damit seine WM-Führung in der Formel 1 ausgebaut. Auf Platz zwei kam sein Teamkollege Lando Norris, Mercedes-Pilot George Russell wurde Dritter. Weltmeister Max Verstappen im Red Bull fuhr auf Rang vier.

