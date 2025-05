Ehemaliger deutscher Formel-1-Pilot Jochen Mass stirbt mit 78 Jahren

Cannes: Der ehemalige deutsche Formel-1-Pilot Jochen Mass ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb er im Alter von 78 Jahren in Cannes. Der gelernte Mechaniker aus Dorfen in Oberbayern bestritt 105 Rennen in der Königsklasse des Motorsports. Sein Debüt in der Formel 1 feierte er 1973, in der Saison 1982 trat er zum letzten Mal an. Seinen einzigen Grand-Prix-Erfolg feierte er vor fast 50 Jahren.

