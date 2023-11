Ehemaliger Bahnchef Heinz Dürr ist gestorben

Berlin: Im Alter von 90 Jahren ist der frühere Bahnchef und Unternehmer Heinz Dürr gestorben. Bis zur Wende Vorstandsvorsitzender der AEG, wurde er im Jahr 1991 Präsident der Deutschen Bundesbahn, Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn der DDR und dann auch Vorstandsvorsitzender der zusammengelegten und reformierten DB. In seiner Amtszeit begann der Hochgeschwindigkeitsverkehr mit dem ICE. Dürr trieb auch die Umwandlung des Behörden-Unternehmens zum privatwirtschaftlich handelnden Akteur voran. Bundesweit bekannt geworden war der gebürtige Stuttgarter in den Siebzigerjahren als Arbeitgebervertreter in den Tarifverhandlungen für die Metallindustrie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 13:00 Uhr