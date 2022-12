Ehemalige KZ-Sekretärin erhält Bewährungsstrafe

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht besonders in Franken Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt, klar am ehesten in Alpennähe. In Unter- und Oberfranken ganz vereinzelt Regen. Auch in der Nacht vielerorts bewölkt, im Südosten örtlich neblig. Später besonders in Franken Regen, in Oberfranken lokal Glatteis, Tiefstwerte plus vier bis minus drei Grad. Die Aussichten bis Freitag: trüb, gebietsweise sehr regnerisch, 2 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2022 17:00 Uhr