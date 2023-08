Ehemalige BND-Chefs fordern mehr Befugnisse für Nachrichtendienste

Meldungsarchiv - 06.08.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die beiden ehemaligen BND-Präsidenten Hanning und Schindler fordern mehr Befugnisse für Nachrichtendienste und eine Veränderung der gesamten Sicherheitsarchitektur. Die Dienste litten an einem Übermaß an Kontrolle. Sie dürften nicht weiter zu einem "zahnlosen Wachhund mit Maulkorb und Eisenkette" degeneriert werden, heißt es in einem Gastbeitrag der beiden für die Bild am Sonntag. Die deutschen Vertreter müssten wieder Partner auf Augenhöhe mit anderen westlichen Diensten werden, betonten Hanning und Schindler. Denn man könne sich auf Dauer nicht leisten, die Terrorismusaufklärung hierzulande und den Schutz deutscher Soldaten im Einsatz auf ausländische Dienste zu verlagern. Beide forderten, die Zuständigkeit für den Bundesnachrichtendienst dem Verteidigungsministerium zu übertragen. Dort seien die meisten Vorteile und Synergien zu erwarten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2023 07:00 Uhr