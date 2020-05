Ehemalige Air Berlin-Mitarbeiter bekommen keine Entschädigungen

In immer mehr US-Städten kommt es zu Ausschreitungen

Washington: In den USA weiten sich die Proteste gegen Polizeigewalt aus. Vergangene Nacht sind in zahlreichen Städten Demonstranten auf die Straße gegangen, zum Teil trotz geltender Ausgangssperren. Dabei kam es zu Brandstiftungen und Plünderungen. In Indianapolis fielen Schüsse - ein Mensch wurde getötet. Über die Einzelheiten dieses Vorfalls ist noch nichts bekannt. Der voraussichtliche Herausforderer von US-Präsident Trump bei der Wahl im November, der demokratische Politiker Biden, mahnte zur Gewaltlosigkeit. Proteste und Demonstrationen seien richtig und notwendig, so Biden. Sie könnten aber keine lebensbedrohliche Gewalt oder die Zerstörung von Geschäften rechtfertigen. Trump hatte angedroht, gegen Demonstranten auf dem Gelände des Weißen Hauses bösartige Hunde und die bedrohlichsten Waffen einzusetzen. Auslöser der Unruhen ist der Tod eines Afro-Amerikaners bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2020 12:00 Uhr