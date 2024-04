EHC München verliert auch zweites Spiel in Halbfinal-Play Offs - Berlin siegt in Straubing

Zum Sport: In der Halbfinalserie der Deutschen Eishockey-Liga hat Berlin am Abend in Straubing gewonnen. Am Ende lautete der Spielstand aus Berliner Sicht 4:3 nach dritter Verlängerung. Zuvor hatte München erneut gegen Bremerhaven verloren. Die Münchner unterlagen mit 2:3 nach Verlängerung und liegen damit mit 0:2-Siegen zurück. Wer zuerst vier Mal gewinnt, steht im Finale um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2024 22:15 Uhr