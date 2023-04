EHC München steht im Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft

Meldungsarchiv - 13.04.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Zum Eishockey: Der EHC München steht im Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft. Das Team von Trainer Jackson besiegte Wolfsburg am Abend daheim mit 7:2 - und holte so den entscheidenden vierten Sieg. Im Finale kommt es morgen im ersten von möglichen sieben Spielen zum rein bayerischen Duell gegen den ERC Ingolstadt. - Und in der Fußball-Champions League hat Titelverteidiger Real Madrid das Viertelfinalhinspiel mit 2:0 gegen Chelsea gewonnen. Außerdem besiegte der AC Mailand Neapel mit 1:0

