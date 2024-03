EHC München gewinnt im Eishockey gegen Wolfsburg

München: In der Deutschen Eishockey-Liga ist der EHC München nur noch zwei Siege vom Playoff-Halbfinale entfernt. Am Abend gewannen die Münchner zuhause gegen Wolfsburg mit 7:3. Es ist der zweite Sieg im zweiten Viertelfinal-Spiel. Die Straubing Tigers verloren dagegen in Schwenningen mit 1:5.

