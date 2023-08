Ecuador verhängt nach Tötung von Präsidentschaftskandidat Ausnahmezustand

Quito: Nach der Ermordung eines Präsidentschaftskandidaten ist in Ecuador der Ausnahmezustand verhängt worden. Um die Sicherheit der Bürger und die freien und demokratischen Wahlen in zehn Tagen zu gewährleisten, seien im ganzen Land die Streitkräfte mobilisiert worden, hieß es in einer Ansprache des aktuellen Staatschefs Lasso. Der Ausnahmezustand gelte für 60 Tage. Gestern Abend war der Kandidat Villavicencio nach einer Wahlkampfveranstaltung in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito erschossen worden. Er hatte sich vor allem für die Korruptionsbekämpfung eingesetzt.

