Ecuador gewinnt Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft

Nachrichtenarchiv - 20.11.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Ecuador hat das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Das Team aus Südamerika setzte sich gegen Katar mit 2:0 durch. Vor der Partie gab es eine pompöse Show mit hunderten von Tänzern. In einer Szene führten Hollywood-Star Morgan Freeman und Katars WM-Botschafter Ghanim Al Muftah ein Gespräch über Inklusion, Diversität und Toleranz. Al Muftah wurde mit einem fehlgebildeten unteren Rumpf geboren. Das offizielle Fifa Fan Festival im Zentrum der Hauptstadt Doha wurde wegen zu großem Andrang bereits vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels geschlossen. Auf dem Gelände haben etwa 40.000 Menschen Platz. Die WM ist umstritten, unter anderem weil Katar Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Der Deutsche Fußball-Bund und zehn weitere europäische Verbände unterstrichen heute in einem Positionspapier Fortschritte beim Schutz ausländischer Arbeiter in dem Emirat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2022 19:00 Uhr