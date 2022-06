Ecuador fängt fast zwei Tonnen Kokain auf dem Weg nach Europa ab

Nachrichtenarchiv - 29.06.2022 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Quito: Südamerikanische Drogenkartelle versuchen weiter, gewaltige Mengen Kokain nach Europa zu schmuggeln. Die Polizei von Ecuador hat jetzt fast zwei Tonnen Kokain sichergestellt, die in die Niederlande verschifft werden sollten. Sie hätten dort einen Verkaufswert von mehr als 100 Millionen Euro gehabt. Wie die Niederlande hatte zuletzt auch Deutschland Rekordmengen an Kokain sichergestellt. Doch die Kartelle preisen diese Verluste bereits ein. Allein in diesem Monat hatten schon Belgien und Tschechien jeweils eine Tonne des Rauschgifts sichergestellt - in Italien waren es sogar mehr als vier Tonnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.06.2022 20:15 Uhr