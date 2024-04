Ecuador erklärt mexikanische Botschafterin zur Persona non grata

Quito: Ecuador hat die mexikanische Botschafterin in Quito zur Persona non grata erklärt und angekündigt, dass sie das Land "in Kürze" verlassen werde. Das ecuadorianische Außenministerium teilte mit, es gebe aber keinen Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Hintergrund sind Äußerungen des mexikanischen Präsidenten López Obrador. Er hatte kürzlich öffentlich über die Präsidentschaftswahl in Ecuador 2023 gesprochen - und warf die Frage auf, wie die Ermordung des Kandidaten Villavicencio wenige Tage vor der Wahl deren Ausgang beeinflusst habe. Aus der Abstimmung war der unerfahrene Politiker und Erbe eines auf Bananenhandel beruhenden Vermögens, Daniel Noboa, als Sieger hervorgegangen. Der getötete Villavicencio, der sich gegen Korruption eingesetzt hatte, wurde im August bei einer politischen Kundgebung in Quito erschossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2024 06:00 Uhr