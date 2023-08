Ecowas will am Donnerstag über weiteres Vorgehen gegen Niger beraten

Niamey: Offenbar wird es so bald keine Militärintervention im Niger geben. Das teilte die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas mit. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten wollen am Donnerstag über das weitere Vorgehen beraten. Die Ecowas hatte den neuen Machthabern im Niger am Sonntag vor einer Woche ein siebentägiges Ultimatum gestellt. Die neue Junta wurde aufgefordert, den demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum wieder einzusetzen. Die Putschisten im Niger hatten mit Blick auf einen möglichen Militärschlag den Luftraum gesperrt. Für den Fall eines Angriffes wurde ein sofortiger Gegenschlag angedroht. Der gesperrte Luftraum behindert den laufenden Abzug der Bundeswehr aus Mali. Das teilte das Verteidigungsministerium mit. Auch die Air France musste viele Flüge umleiten oder streichen. So sind Flüge zwischen Burkina Faso und Mali für die nächsten Tage ausgesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2023 22:00 Uhr