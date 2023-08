Ecowas-Vermittlungsversuch im Niger bleibt ergebnislos

Niamey: In der Republik Niger sind Gespräche zwischen den Putschisten und einer Vermittlungs-Delegation der westafrikanischen Staatengruppe Ecowas ergebnislos geblieben. Der aktuelle Machthaber, General Tiani, lehnt es kategorisch ab, den abgesetzen Präsidenten Bazoum wieder ins Amt einzusetzen. Tiani stellte lediglich in Aussicht, innerhalb von drei Jahren wieder zu einer Zivilregierung zurückzukehren. In den kommenden 30 Tagen soll nach seiner Auffassung die Grundlage für eine neue Verfassung erarbeitet werden. Gleichzeitig verlangte Tiani, die Wirtschafts- und Reisesanktionen aufzuheben, die nach dem Putsch verhängt worden waren. Die Ecowas-Gruppe hatte zuvor mit einem militärischen Eingreifen gedroht. Eine ursprünglich genannte Frist zur Erfüllung ihrer Forderungen ließ sie aber verstreichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 16:30 Uhr