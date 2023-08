Ecowas unternimmt weiteren Verhandlungsversuch im Niger

Niamey: Nach dem Staatsstreich im Niger unternimmt Westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas einen weiteren Verhandlungsversuch. Eine Delegation traf am Nachmittag in der nigrischen Hauptstadt Niamey ein. Wie aus Ecowas-Kreisen verlautete, plant die Delegation, den neuen Machthabern eine "Botschaft der Entschlossenheit" zu übermitteln. Zudem sei ein Besuch beim gefangen gehaltenen Präsidenten Bazoum geplant. Ecowas ist nach eigenen Angaben zu einem militärischen Eingreifen im Niger bereit. Es gebe bereits ein Datum. Unterdessen versammelten sich in Niamey tausende Freiwillige, die im Falle eines militärischen Angriffs als zivile Helfer bereit stehen sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2023 21:00 Uhr