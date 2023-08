Ecowas-Ultimatum gegen Putschisten in Niger läuft aus

Meldungsarchiv - 06.08.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Niamey: In Westafrika spitzt sich die Lage zu. Heute Abend läuft ein Ultimatum des Staatenbundes Ecowas gegen die neue Militärjunta in Niger ab. Die Ecowas-Staaten verlangen, dass der demokratisch gewählte Präsident Bazoum in sein Amt zurückkehrt. Anderenfalls sei ein Einsatz von Gewalt nicht auszuschließen. Die Putschisten drohten ihrerseits damit, in diesem Fall mit einem sofortigen Gegenschlag zu antworten. Die Militärregierungen von Mali und Burkina Faso sprangen den nigrischen Machthabern bei. Sie machten deutlich, dass sie eine Militärintervention von außen auch als Kriegserklärung gegen sich selbst betrachten würden.

