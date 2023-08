Ecowas-Militärchefs verschieben geplantes Treffen "auf unbestimmte Zeit"

Abuja: Die Militärchefs der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas haben ein für heute geplantes Treffen zur Lage in Niger offenbar kurzfristig abgesagt. Es sei auf unbestimmte Zeit verschoben worden, hieß es aus Militärkreisen. Bei dem Treffen sollte es um Optionen für eine Militär-Intervention in Niger gehen, wo der gewählte Präsident Bazoum Ende Juli aus dem Amt geputscht worden war. In der nigrischen Hauptstadt Niamey hatten gestern tausende Menschen gegen die Politik der Ecowas protestiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2023 03:00 Uhr