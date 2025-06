«Economist»-Ranking: Kopenhagen ist lebenswerteste Stadt der Welt

London: Zum ersten Mal seit Jahren gibt es in der Rangliste der lebenswertesten Städte der Welt einen Wechsel an der Spitze. Nach dreimaliger Top-Platzierung wird Wien von Kopenhagen abgelöst. Die dänische Hauptstadt erreicht im sogenannten Global Liveability Index 2025 die Bestnote in den Bereichen Stabilität, Bildung und Infrastruktur. Die britische "Economist"-Gruppe hatte mehr als 170 Städte unter die Lupe genommen und auch Kategorien wie Gesundheitswesen, Kultur und Umwelt bewertet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2025 05:00 Uhr