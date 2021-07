ECDC erwartet Verfünffachung der Corona-Infektionen bis 1. August

Das Wetter: Gebietsweise Regenfälle, Tiefstwerte 13 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht teils wolkig, teils klar. Gebietsweise Regen, örtlich mit Gewittern. Tiefsttemperaturen 17 bis 13 Grad. Die Aussichten: Morgen wechselhaft, häufig Schauer und Gewitter. Am Sonntag im Süden weiter Regen, in Nordbayern freundlich. Am Montag dann bayernweit viel Sonne. In der Nacht 16 bis 12, tagsüber 19 bis 27 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.07.2021 18:15 Uhr