Eberl wird Sportvorstand beim FC Bayern

München: Max Eberl wird neuer Sportvorstand des FC Bayern München. Der 50-Jährige erhält einen Vertrag bis 2027 und tritt sein Amt am 1. März als Nachfolger des im vergangenen Mai entlassenen Hasan Salihamidzic an. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister nach einer Aufsichtsratssitzung bekannt. Eberl ist nach Salihamidzic und Matthias Sammer erst der dritte Sportvorstand in der Münchner Klubgeschichte. Er galt als Wunschkandidat des langjährigen Bayern-Patrons Uli Hoeneß und soll neben der Nachfolgesuche für Trainer Thomas Tuchel den Umbruch in der Profimannschaft vorantreiben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 20:15 Uhr