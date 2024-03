Earth Hour: Auch in Bayern sind viele Lichter ausgegangen

Berlin: Mit der sogenannten "Earth Hour" wird heute rund um den Globus ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz gesetzt. In zahlreichen öffentlichen Gebäuden und auch privaten Wohnungen gehen die Lichter für eine Stunde aus. Aufgerufen dazu hat die Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature mit dem diesjährigen Motto "Deine Stunde für die Erde". In München wurde unter anderem an der Frauenkirche, am Neuen Rathaus und am Friedensengel das Licht ausgemacht, in Berlin die Beleuchtung des Brandenburger Tores. Auch der Vatikan beteiligt sich an der Earth Hour. Die Kuppel auf dem Petersdom lag im Dunklen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2024 21:00 Uhr