Earth Hour 2024 startet im Südpazifik

Wellington: Neuseeland hat die 18. Runde der "Earth Hour" eingeläutet. Um 20 Uhr 30 Ortszeit gingen für eine Stunde die Lichter aus. Die Aktion soll ein sichtbares Zeichen dafür sein, dass die Menschen sich besser um den Planeten Erde und um den Klimaschutz kümmern müssen. Auf Neuseeland folgen andere Staaten in Ozeanien und im Asien-Pazifik-Raum, heute Abend um halb neun geht es in Europa weiter. Privatleute können sich beteiligen und eine Stunde lang alle Lichter ausschalten, aber auch bekannte Gebäude werden nicht beleuchtet, wie etwa die Harbour Bridge in Auckland oder das Opernhaus in Sydney.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2024 15:00 Uhr