"Eagles"-Gründungsmitglied Randy Meisner ist tot

Kurzmeldung ein/ausklappen US-Justiz erweitert Anklage gegen Donald Trump in Dokumentenaffäre

Washington: Der frühere US-Präsident Trump ist in der Dokumentenaffäre in weiteren Punkten angeklagt worden. Ihm wird nun auch die Behinderung der Ermittlungen vorgeworfen. Trump soll einen Mitarbeiter gebeten haben, Überwachungsvideos aus seinem Haus in Florida zu löschen, damit diese nicht in die Hände der Justiz geraten. Dort hatte er Hunderte von geheimen Akten aufbewahrt, etwa von Pentagon und Geheimdiensten. Trump will bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr wieder für die Republikaner antreten. Sein Wahlkampfteam wies die neuen Anschuldigungen als "verzweifelten" Versuch des amtierenden Präsidenten Biden zurück, Trump und dessen Umfeld zu "schikanieren".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 08:00 Uhr