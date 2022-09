E-Forscher im Bereich Mobilität, Krebstherapie und Zellforschung für Zukunftspreis nominiert

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Für den Deutschen Zukunftspreis sind heuer Erfindungen aus den Bereichen Medizin, Pharma und künftige Energienutzung nominiert. So hat ein Forscherteam aus Baden-Württemberg zum Beispiel ein System geschaffen, mit dem sich eine gängige Fahrzeugbatterie für Elektroautos mit 100 Kilowattstunden Kapazität innerhalb einer Viertelstunde zu 80 Prozent laden lässt. Außerdem im Rennen: eine neue Bestrahlungstechnik für Krebspatienten und neue Möglichkeiten in der Mikroskopie. Bundespräsident Steinmeier wird die Auszeichnung Ende Oktober in Berlin verleihen. Sie ist mit 250.000 Euro dotiert und gehört zu den bedeutendsten Wissenschaftspreisen in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 17:00 Uhr