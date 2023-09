E-Autos sind in Europa weiter auf dem Vormarsch

Berlin: Immer mehr Menschen in Europa entscheiden sich für ein Elektroauto. Zahlen des Herstellerverbandes Acea zufolge stieg der Anteil der neu zugelassenen reinen E-Autos auf dem europäischen Markt im August erstmals auf über 20 Prozent. Deutschland ist einer der Treiber dieser Entwicklung. Hier stiegen die Zulassungen im Vergleich zum August des Vorjahres um rund 171 Prozent. Insgesamt wurden in der Europäischen Union im vergangenen Monat rund 788.000 neue Elektroautos verkauft. Beliebtester Antrieb bleibt aber nach wie vor der Benzinmotor. Mehr als jeder dritte Käufer entschied sich für ein solches Fahrzeug. An zweiter Stelle lagen Hybridfahrzeuge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 19:00 Uhr