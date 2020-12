E-Auto-Bauer Tesla darf in Grünheide weiter Bäume fällen

RKI-Chef Wieler warnt vor Lockerungen an Weihnachten

Berlin: Das Robert-Koch-Institut warnt eindringlich davor, die Corona-Maßnahmen an Weihnachten zu lockern. Präsident Wieler sagte, sonst würden während der Feiertage die Neuinfektionen mit dem Coronavirus zunehmen, auch würde es mehr Todesfälle geben. Wie schnell das gehen kann, habe man am Beispiel USA sehen können. Dort seien die Fallzahlen nach Thanksgiving stark gestiegen - als Folge vieler Familienfeiern und Reisen. Am Vormittag hat sich auch der bayerische Landtag mit der aktuellen Lage befasst. Bei der Regierungsbefragung appellierte Staatskanzleichef Herrmann an die Bürger, Kontakte zu verringern, sonst werde das Gesundheitssystem überlastet. Kultusminister Piazolo rechtfertigte die Umstellung auf Wechselunterricht an den Schulen. Auch wenn die Lernplattform Mebis am ersten Tag stundenlang ausgefallen sei, seien die Schulen gut gerüstet, so Piazolo.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.12.2020 12:45 Uhr