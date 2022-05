Dynamo Dresden legt Grundstein für Ligaverbleib

Unwetter in Deutschland sorgen für Tote und Verletzte

Paderborn: Starke Unwetter haben am Abend in Teilen Deutschlands schwere Schäden verursacht: In Nordrhein-Westfalen war vor allem der Raum Paderborn betroffen, wo 43 Menschen verletzt wurden - zehn von ihnen laut Polizei schwer. Auch in Lippstadt wurden Dächer zerstört und stürzten Bäume um. Beim Deutschen Wetterdienst gingen mehrere Meldungen über mutmaßliche Tornados ein. In Rheinland-Pfalz starb ein Mann in einem unter Wasser stehenden Keller. Der 38-Jährige erlitt beim Betreten des Kellers einen Stromschlag. In Bayern sorgten Unwetter in Mittelfranken und der Oberpfalz für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2022 02:00 Uhr