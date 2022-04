DWD warnt an Ostern vor Waldbrandgefahr in Unterfranken

Ostermärsche in rund 80 Städten sorgen für Diskussionen

Berlin: Mehrere tausend Menschen haben sich heute den Ostermärschen der Friedensbewegung angeschlossen. So versammelten sich zum Beispiel in München, Hamburg, Stuttgart, Leipzig und Berlin Demonstranten mit Fahnen und Plakaten. Die Kundgebungen in rund 80 Städten richteten sich etwa gegen den russischen Krieg in der Ukraine und die geplanten Milliardenausgaben für die Bundeswehr. Einige Forderungen der Friedensbewegung sorgten für Diskussionen. Das Motto "Frieden schaffen ohne Waffen" sei aktuell eine Arroganz gegenüber den Menschen in der Ukraine, sagte der ehemalige Bundestagspräsident Thierse auf BR 24. Pazifismus auf Kosten anderer sei zynisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2022 20:00 Uhr