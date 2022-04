DWD warnt an Ostern vor Waldbrandgefahr in Unterfranken

Ostermärsche lösen neue Diskussion über Pazifismus aus

Berlin: In fast 80 Städten haben die traditionellen Ostermärsche stattgefunden. In München beteiligten sich 500 bis 1.000 Menschen. Die Kundgebungen richteten sich auch gegen die Aufrüstung der Bundeswehr und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Deswegen gab es auch deutliche Kritik an den Demonstrationen. So sagte Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pazifismus sei im Moment nur ein ferner Traum. Der frühere Bundestagspräsident Thierse sagte im BR, das Motto "Frieden schaffen ohne Waffen" sei aktuell eine Arroganz gegenüber den Menschen in der Ukraine. Es sei nicht friedendsfeindlich zu überlegen, wie man die Ukraine unterstützt. Die Linken-Politikerin Dagdelen stellt sich gegen diese Argumentation. Sie findet, wer Waffen in das Kriegsgebiet liefern wolle, setzte auf Eskalation und riskiere eine Kriegsbeteiligung.

