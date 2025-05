DWD misst eines der wärmsten Frühjahre

Frühjahr war extrem trocken und warm: In Deutschland ist in den Monaten März bis Mai 44 Prozent weniger Regen gefallen als üblich. So wenig Niederschlag gab es bisher nur zwei Mal in den vergangenen 140 Jahren, zuletzt war das im Jahr 2011 der Fall. Am stärksten fiel der Regenmangel mancherorts in Nordostdeutschland aus. Außerdem war das Frühjahr 1,9 Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt.

