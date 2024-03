Dutzende Tote und Verletzte bei Anschlag nahe Moskau

Krasnogorsk: Bei einem Anschlag nahe Moskau sind nach Behördenangaben 40 Menschen getötet und mehr als 140 verletzt worden. Unbekannte stürmten am Abend eine Konzerthalle und schossen um sich - offenbar mit Sturmgewehren. Eine Fahndung läuft. Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich. Die Ukraine wies jede Beteiligung zurück. In der Konzerthalle brach auch ein Feuer aus. Die Decke soll teilweise eingestürzt sein. Vertreter der EU, der USA und anderer Länder zeigten sich entsetzt über den Anschlag. UN-Generalsekretär Guterres sprach den betroffenen Familien sein "tiefes Beileid" aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 01:00 Uhr