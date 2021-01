Dutzende Mitglieder der Demokratiebewegung in Hongkong festgenommen

Nachrichtenarchiv - 06.01.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hongkong: In Hongkong hat die Polizei ihr Vorgehen gegen die Demokratiebewegung verschärft. Beamte nahmen etwa 50 Aktivisten und frühere Abgeordnete fest, wie Medien berichteten. Sie sollen gegen das umstrittene Sicherheitsgesetz verstoßen haben, das in der chinesischen Sonderverwaltungszone seit vergangenen Juni gilt. Die Festnahmen stehen offenbar im Zusammenhang mit inoffiziellen Vorwahlen, welche die Demokratiebewegung vergangenen Sommer abgehalten hatte. Die Zentralregierung in Peking sieht darin den Versuch einer Revolution.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.01.2021 05:00 Uhr